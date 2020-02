Anúncio de madrinha na hora do discurso deixa noiva furiosa

As fantasias de girassol, sereia e anjo ainda prometem fazer sucesso nos blocos de rua , mas o que deve mesmo chamar atenção são os acessórios de carnaval. Além de deixar qualquer visual no clima da folia, esses itens são fáceis de fazer em casa – o que é um ponto positivo para quem não quer gastar muito.

O relatório de tendências Pinterest 100, divulgado pela plataforma de inspiração Pinterest, mostrou que ideias DIY, ou seja, “do it yourself” (faça você mesmo, em português) está bombando este ano. Entre as ideias de acessórios de carnaval estão ombreiras, saias de fita, tiaras, brincos e arranjos com flores.

1. Ombreira

Reprodução/Pinterest As ombreiras podem seguir um estilo mais simples, apenas com as fitas com com um suporte decorado

As ombreiras de carnaval tiveram um aumento de 193% no número de buscas no Pinterest este ano, o que quer dizer que essa é uma tendência que virá forte para os blocos de rua. Há vários modelos, que vão dos mais simples com fitas aos mais elaborados com spikes. A dica é combinar a cor do acessório com o seu look.

Para fazer em casa, você pode comprar um pompom de fitas metálicas ou fitas de cetim, por exemplo, colar em um suporte feito com EVA e prender na roupa que você for usar na folia.

2. Saia de fitas

Reprodução/Pinterest As saias de fita podem ser trançadas para criar um modelo diferente ou mais simples com as fitas amarradas

As saias de fita estão bombando nas redes sociais. Assim como as ombreiras, elas podem ser feitas com fitinhas metálicas ou com opções coloridas de cetim e, então, você escolhe como usá-la: com um short por baixo, uma hot pants, um biquíni – isso depende do quão confortável você estiver em mostrar o seu corpo.

Para ter uma saia de fita você precisa, primeiro, comprar as fitas que você quer. Depois, é preciso amarrá-las no suporte (pode ser um elástico, por exemplo) que ficará em torno da sua cintura. Se quiser elaborar, trance as fitas para criar desenhos e combinações de cores. Pronto!

3. Tiara

Reprodução/Pinterest Para fazer uma tiara de carnaval em casa você precisa de um arquinho e de EVA para a decoração

As tiaras de carnaval já bombaram no ano passado e prometem fazer ainda mais sucesso nos blocos de 2020. Só o item teve um aumento de 757% no número de buscas do Pinterest e, entre as ideias mais populares, estão lua, sol, estrelas e corações – sempre combinando com o look, claro.

Escolha qual a opção de fantasia que você quer e selecione alguns itens: uma tiara lisa, EVA, cola e arame. Corte o EVA com o formato do que você quer, cole no arame e prenda este na tiara.

4. Brinco

Reprodução/Pinterest Existem vários modelos de brincos que combinam com os blocos de rua, desde os decorados com fitas até figuras

Os brincos também são uma forma de chamar toda a atenção para os acessórios. Entre as ideias populares estão as opções temáticas, ou seja, aqueles que segue o formato de algo, como frutas, corações, etc., ou com fitas metálicas – assim como as ombreiras e a saia.

Para fazer um brinco em casa você precisa do arame arqueado para prender a parte “decorativa”. A partir disso, é só você escolher o estilo que quer seguir e comprar os itens que precisa.

5. Arranjo com flores

Reprodução/Pinterest Assim como as tiaras, os arranjos de flores são uma alternativa fácil de fazer e muito estilosas

Os arranjos de flores são acessórios que estão fazendo tanto sucesso quanto as tiaras decoradas. Também para colocar na cabeça, a ideia é encher o cabelo de flores para curtir a folia no melhor estilo (e nem precisa de roupa temática para isso). Os girassóis ainda são uma alternativa popular.

Uma dica para fazer em casa é comprar flores falsas em floriculturas e colá-las em um arquinho. Assim, você consegue fazer a montagem do jeito que quiser!

Não quero fazer em casa; e agora?

Se você não quiser fazer os acessórios de carnaval você mesmo, é possível encontrar todos as opções em lojas de fantasia ou centros de compras! A equipe do Delas foi até a Rua 25 de Março, em São Paulo, procurar por itens de carnaval e encontrou ombreiras prontas por cerca de R$ 35 e saias de fita por R$ 20. Os preços, porém, podem sair mais caros do que apostar no DIY, já que o pompom para a ombreira custa em torno de R$ 5.