Anunciada comissão que atuará no recesso

A Assembleia Legislativa (Ales) definiu a Comissão Representativa que vai atuar durante o recesso parlamentar. A suspensão das atividades legislativas, como sessões plenárias e reuniões de comissões na Casa, começa no próximo domingo (18) e vai até 1° de agosto. O Ato 1.168/2021, assinado pelo presidente Erick Musso (Republicanos), foi lido na sessão ordinária desta quarta-feira (14) e deve ser publicado no Diário do Poder Legislativo.

O colegiado temporário tem previsão legal, com base no artigo 60, parágrafo 4°, da Constituição Estadual e será formado pelos seguintes deputados: Erick Musso (Republicanos), Dary Pagung (PSB), Marcelo Santos (Pode), Coronel Alexandre Quintino (PSL), Bruno Lamas (PSB), Vandinho Leite (PSDB), Dr. Rafael Favatto (Patri), Hudson Leal (Republicanos), Luciano Machado (PV), Iriny Lopes (PT), Gandini (Cidadania), Janete de Sá (PMN), Doutor Hércules (MDB), Raquel Lessa (Pros), Alexandre Xambinho (PL), Theodorico Ferraço (DEM), Carlos Von (Avante), Adilson Espindula (PTB), Renzo Vasconcelos (PP) e Luiz Durão (PDT).

O colegiado é responsável por representar a Ales quando for necessário, sustar atos do Executivo que extrapolem o poder constitucional, deliberar sobre projetos de lei emergenciais, além de convocar autoridades e fiscalizar atos dos demais poderes.

Vale lembrar que o recesso parlamentar implica apenas a interrupção das atividades legislativas, tais como sessões ordinárias, reuniões de comissões e audiências públicas. Os setores internos seguem em atividade normal e os gabinetes dos deputados podem funcionar normalmente.