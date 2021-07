Antonia Fontenelle usa Twitter para rebater falas de Joice Hasselmann: “Me erra”

Reprodução/Instagram Antonia Fontenelle e Joice Hasselmann





Após ser chamada de “asquerosa” e “canalha” por Joice Hasselmann, a atriz e apresentadora Antonia Fontenelle, que está à frente do canal “Na Lata”, deu print dos xingamentos e fez uma publicação direcionada a ela no microblog: “Vou registrar aqui parte da tua loucura dirigida a mim. Imagino que deve ser difícil se perder dentro da sua própria narrativa. De todo modo, te desejo saúde física, mental e espiritual. E, por último, me erra”.

O imbróglio entre as duas começou quando a parlamentar, que era aliada próxima do clã Bolsonaro, atribuiu ferimentos a um suposto atentado e revelou ter sido alvo de boatos na web. “Na lista de depreciáveis bolsonaristas que serão processados está a asquerosa Antonia Fontenelle. A militante do gabinete do ódio espalha a armação (atribuída por fontes ao GSI) de que eu teria batido o carro, drogada e tudo de mais perverso. O ‘Estadão’ já desmontou a farsa”.





Ao postar um texto do núcleo de checagem de fatos de “O Estado de S.Paulo”, Hasselmann continuou com o desabafo: “Se a tal Fontenelle souber ler, eis a matéria” e “prepara os advogados, canalha. Isso vai te custar caro. Pede aumento no pixuleco”. Depois, ainda listou algumas dúvidas: “O que ou quanto leva alguém a se submeter a tanta baixaria?” e “Por que os governistas estão com tanto medo da verdade a ponto de armar um acidente fake?”.

Segundo informações de Lauro Jardim, colunista do jornal “O Globo”, a Polícia Legislativa da Câmara, que investiga o ocorrido, não encontrou nenhum suspeito entrando no local ou qualquer anormalidade nas imagens das câmeras do prédio em que Joice mora com o marido, o médico Daniel França, em Brasília. O neurologista, aliás, se defendeu de comentários que especulavam que o caso poderia se tratar de uma agressão dele contra a mulher.

