Antônia Fontenelle rebate acusações de Felipe Neto e irmão

O ator Otávio Martins, conhecido pelo público infantil por ter interpretado o vilão Roger na novela “As Aventuras de Poliana”, foi exposto nas redes sociais por uma mãe após tratar mal um fã mirim. O menino de 11 anos mandou uma mensagem educada para o artista no Instagram pedindo para ele mandar um recado para o elenco infantil da trama e a resposta que recebeu é que ele estava sendo “ridículo”.

Reprodução/SBT Otávio Martins





A mãe Inara Verônica expôs a conversa nas redes sociais e desabafou: “Venho aqui hoje como mãe, falar da minha indignação e revolta perante a atitude de um ator com meu filho, que é uma criança extremamente educada, humilde, e ESPECIAL: Lorenzo. Quem me conhece sabe tudo que eu e minha família enfrentamos e ainda passamos para tentar dar o melhor pra ele, principalmente educação, caráter e respeito pelas pessoas”.

Reprodução/Instagram Conversa com Otávio Martins

Fã da novelinha do SBT, o menino aproveitou o último capítulo, exibido na segunda-feira (13), para tentar contato com os atores do elenco. “Ele mandou uma mensagem para esse mesmo ator que respondeu para ele anteriormente… e pra minha decepção como pessoa e principalmente como MÃE, o mesmo o chamou de ridículo, mandou ele procurar o que fazer e crescer e amadurecer. Um ator adulto que já deve ter seus mais de 40 anos. E meu filho no auge da sua educação e sabedoria de 11 anos, simplesmente lhe pediu desculpas e começou a chorar”, relatou a mãe.

Após a exposição nas redes sociais, Otávio Martins gravou alguns stories pedindo desculpas ao fã: “Vim aqui pra esclarecer um ruído que está acontecendo. Esta tarde, fui muito indelicado com um garoto. Eu nem percebi que era um garoto, me desculpa, é muita gente. Eu não tive a delicadeza de olhar e ver, e era um garoto superbacana… Ele fez um pedido bobo, e eu fui bobo também, enfim. Peço desculpas ao menino, à família. Errei. Minha mãe me ensinou que quando a gente erra, pede desculpas. Acho que é Lorenzo, desculpa o tio, tá bom? Beijo”.