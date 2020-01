Antônia Fontenelle fala sobre levar chifres: “rio de mim mesma”

Na noite da última terça-feira (21), Antonia Fontenelle concedeu uma entrevista ao “TV Fama”, noticiário de famosos da RedeTV! . Durante o papo, a apresentadora e Youtuber falou sobre Carnaval e vida pessoal.

“Estou sozinha. Estou sempre aberta. Sou aquela que levo chifre, rio de mim mesma. Perguntam: como você casa, separa e não fica sofrendo? A vida é como é, gente!”, explicou Antonia Fontenelle sobre sua vida amorosa.

Ao falar sobre recaídas com Eduardo Costa , ela respondeu. “Sempre rola essas coisas. Não sei se é a idade, mas a gente se desencanta. Antigamente era mais difícil desapegar, não sei se insegurança. Tem uns 15 dias que deixei um áudio para ele de amiga, de esporro”.

Questionada sobre a folia em 2020, Antonia Fontenelle dissertou: “Estou me despedindo do Carnaval . Com 45 anos, as prioridades são outras. E vou te falar, requer muito esforço, muita dedicação, mesmo você não vindo à frente de uma bateria. Esse ano estou vindo pela Gaviões, estreando em São Paulo, fazendo a Anita Garibaldi. E no Rio, vou me despedir na escola que comecei, a Grande Rio, meu 12º ano. E encerro aqui”.