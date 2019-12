Antonia Fontenelle defende viúva de Gugu em briga por herança

Na útima sexta-feira (21), Antonia Fontenelle atualizou sua conta do Instagram com uma série de vídeos publicados a partir do recurso stories, que permite que postagens fiquem disponíveis apenas por 24 horas. Nas gravações, a youtuber defende o direito de Rose Miriam Di Matteo, viúva de Gugu Liberato e mãe dos três filhos do mesmo, à herança do apresentador.

Antonia Fontenelle

“Isso é inacreditável. Eu espero que seja um ledo engano e que não esteja acontecendo. Do contrário, que país é esse? A Rose não precisa ir a lugar nenhum para dizer que tem direito, sim, a parte da herança do Gugu “, iniciou Antônia Fontenelle .

“Ela foi esposa dele por duas décadas, é mãe dos três filhos dele. Ter de brigar com irmãos e sobrinhos? Eles não têm direito a nada. De onde tiraram isso? A Rose é mãe dos filhos dele, é uma coisa pública e notória”, continuou.

“[Ela] não merece passar por isso. A Rose deu a [ele]o que ele mais queria: uma família. E ele se dedicou a essa família. Eu fico sem palavras”, completou a apresentadora do “Na Lata”.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, Rose Miriam di Matteo vai acionar a Justiça para ter o reconhecimento de união estável com o apresentador. Vale lembrar que assim como Rose, porém em um estágio mais avançado, Fontenelle também tenta reivindicar seu direito como herdeira de Marcos Paulo, famoso diretor e ex-marido de Flávia Alessandra.

Se vitoriosa, Rose teria direito a parte da herança do apresentador, mas entraria em choque direto com irmãos e sobrinhos de Gugu .