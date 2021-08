Antonella se humilha para beijar Pyong em reality da Record; assista

Record TV Antonella e Pyong

A tão esperada cena da suposta ‘traição’ de Pyong foi ao ar na noite de segunda-feira (16), no ‘Ilha Record’ . Mas o que se viu foi Pyong resistindo bravamente às investidas de Antonella. Os dois estavam no quarto – em camas separadas – quando a conversa começa a esquentar. Antonella quer beijar o hipnólogo, mas ele diz que é casado e tem um filho. Pyong ainda diz que casamento, para ele, acontece uma única vez. Antonella então dá a entender que não quer separá-lo da família: “Quem falou em separar?”, dando a ideia de que seria apenas um ‘lance’ no reality.

Nitidamente, Pyong fica tentado, mas não cede. Antonella fica triste e o coreano deita com ela na cama. Mas levanta rapidamente quando as investidas continuam. A coluna não passa pano pra ninguém, mas, se houve a tal traição, a cena foi cortada pela Record.

