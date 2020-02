Antigo DPJ vira depósito de sucada e moradia em São Mateus

Visando a acelerar o processo de licenciamento ambiental para garantir o início das obras do porto da Petrocity, o Poder Legislativo mateense coordena movimento nas regiões norte e noroeste do estado para criação de uma frente parlamentar pela Instalação do Centro Portuário de São Mateus (CPSM).

Seis câmaras de vereadores da região já aderiram à proposta: Linhares, Sooretama, Jaguaré, Pedro Canário, Conceição da Barra e Montanha, com a meta de aumentar a adesão de parlamentos de outros municípios, conforme relatou o presidente Jorge Recla, na sessão de quinta-feira (27). “Na semana passada visitamos seis cidades na intenção de criar esta frente e todas abraçaram esta causa conosco. Na próxima semana, vamos continuar fazendo visitas às câmaras do norte e noroeste, buscando apoio para que a gente pressione o Iema e o Governo do Estado para que libere as licenças necessárias para o início das obras”.

Pressa para aprovar PDM

Enquanto aguarda a liberação do licenciamento ambiental, a Petrocity informou que pretende iniciar as obras este ano, a partir da instalação da sede administrativa do porto. “Para isso acontecer, a prefeitura precisa enviar para a Câmara, imediatamente, o projeto de lei que trata da revisão do Plano Diretor Municipal – PDM”, alertou Jorginho.

“Imagino que terça-feira ele deve estar pronto. Estamos sempre cobrando do engenheiro que está à disposição só para fazer isso. Só estão faltando alguns dados para colocar e encaminhar para cá o projeto”, esclareceu o vereador da base governista, Aquiles Moreira. O parlamentar informou que também estão caminhando as articulações de deputados com o governo do estado. “Já teve reunião com alguns deputados no palácio, junto com o governador, referente a essa liberação do Iema”.

Explicações

Por sugestão da presidência, o parlamento concordou em convidar representantes da prefeitura para explicarem o andamento do processo de construção do projeto de revisão do PDM, na reunião das Comissões Permanentes.

Os vereadores presidentes das comissões expediram ofícios convidando o secretário de Meio Ambiente Antônio Ricardo Cassa Louzada; secretário de Obras, Infraestrutura e Transporte, Valter Luiz Pigati e representantes do setor de engenharia da secretária dele, para comparecerem à reunião do dia 09 de março, às 15 horas, no plenário Lizete Conde Rios.