Reprodução/Youtube Antiga casa de Mary-Kate Olsen com ex-marido é avaliada em R$ 59 milhões





A casa de Mary-Kate Olsen com o ex-marido, Olivier Sarkozy, que a atriz perdeu no divórcio, entrou no mercado imobiliário.





Segundo o site Realtor, o local está avaliado em US $11,5 milhões (aproximandamente R$59,6 milhões de reais na cotação de hoje).

Localizada em Turtle Hill, Nova York, a casa está listada por US $2 milhões a menos do que o ex-casal comprou. Eles compraram por US $13,5 milhões, em 2014.

Confira: