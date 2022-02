The Music Journal Brazil “Anti” de Rihanna, completa 300 semanas na Billboard 200

Você pode perguntar para qualquer um e essa pessoa vai saber exatamente quem é a cantora Rihanna. Seu sucesso é inquestionável e ultrapassa gerações, a cantora tem uma carreira invejável que atravessa uma década inteira. E claro, para provar o seu indiscutível sucesso, Anti o oitavo disco da artista, completou 300 semanas figurando principal parada de álbuns dos EUA, a Billboard 200.

Desde o seu lançamento em 2016 o álbum está na parada da Billboard 200, inicialmente se mantendo no topo por duas semanas.

Anti de Rihanna trouxe megahits como Kiss It Better, Work e Love On The Brain . Este foi o último grande projeto da artista na indústria musical.