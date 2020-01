Antes e depois: mulher vence depressão e elimina mais de 80kg fazendo zumba

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia te ajuda a se preparar para as atividades da vida

ÁRIES

Com o Sol em Aquário é tempo de quebrar velhos padrões e criar novas soluções. A Lua nova segue em Peixes para fortalecer o contato com as dimensões superiores. Aproveite para fortalecer sua fé, renovar suas crenças. Hoje a Lua combina forças com Plutão, favorecendo a recuperação da saúde, do entusiasmo e do seu poder pessoal, ampliando a intuição e a vontade de agir com o coração. Invista no seu bem estar, deixe para trás qualquer coisa que o puxe para baixo. Novas oportunidades em pauta.

TOURO

Com o Sol em Aquário você pode se desapegar com mais facilidade dos hábitos, pessoas e situações que já perderam o sentido. O espaço vazio será ocupado por uma nova pessoa, situação ou oportunidade. O céu tem mostrado quais as relações que vale a pena manter e cultivar. A Lua segue em Peixes, pela manhã combina forças com Vênus e Netuno, favorecendo a sensibilidade e as artes. Tensões são dissolvidas com arte, simpatia e compreensão. Aproveite o dia para atividades que possam trazer inspiração e elevar a alma.

GÊMEOS

Bom período para novos aprendizados. Sol e Mercúrio seguem em Aquário, os condicionamentos ficam mais baixos. Você pode mudar o que for preciso para tornar a vida mais harmoniosa. Aproveite também para limpar preocupações e canalizar suas energias as novas metas, as novas soluções e para projetos em grupo. A Lua segue em Peixes, combina forças com Vênus, Netuno e Plutão: período criativo e curativo, bom para conversas sensíveis e atividades artísticas. A inspiração está em alta!

CÂNCER

É propício deixar para trás o que não funciona, buscar novos conhecimentos, traçar novas rotas. Com o Sol em Aquário, aproveite para cultivar criatividade, conectar-se com novas tecnologias e novas correntes de pensamento. O entusiasmo está ligado à vontade de inovar. Para reforçar, a Lua segue em Peixes, combina forças com Vênus, Netuno e Plutão. Você fica mais confiante e inspirado, disposto a soltar a imaginação. Conhecer novos lugares e novas pessoas pode proporcionar estímulo e renovar a vitalidade.

LEÃO

A Lua segue em Peixes, aproveite para elevar o astral, cultivar mais fé, confiança, permitir-se um pouco de prazer. Lembre-se que os novos projetos estão em plena fase de gestação. Continue ligado nas parcerias e na vida social, pois com o Sol no signo oposto é importante somar forças. A Lua combina forças com Vênus, Netuno e Plutão, favorecendo a poesia, as atividades artísticas, a palavra profunda e sensível. Conte com mais intuição, inspiração, vontade de dar asas para a imaginação e a fantasia.

VIRGEM

O astral do dia promete revitalização e renovação. O Sol segue no inovador Aquário, você pode buscar soluções inovadoras, criativas e alternativas para velhos impasses. Bom período para contatos. A Lua segue em Peixes, combina forças com Vênus, Netuno e Plutão: conversas sensíveis e inspiradas ficam favorecidas. É tempo de restaurar as forças com novas informações, poesia, música e artes em geral. Aproveite para expressar-se com originalidade. Programas culturais podem estimular sua criatividade.

LIBRA

O clima é de sonho, empatia e compaixão. A Lua segue em Peixes e combina forças com Vênus, Netuno e Plutão, garantindo inspiração e sensibilidade de sobra. Deixe de lado a ansiedade com mais relaxamento e meditação. Aproveite para renovar os sentimentos, doar, reciclar ou jogar fora o que não serve mais. O que tem feito para se conectar com ideias inovadoras, soluções alternativas e novas correntes de pensamento? Vale investir também nos passeios em locais inspiradores e nos assuntos espirituais.

ESCORPIÃO

Etapa de revitalização e novas experiências: o Sol segue em Aquário, marcando um novo ciclo na área dos amigos e dos projetos em grupo. Vale programar algo diferente e inovador. A Lua segue em Peixes e combina forças com Plutão: conte com mais fé, força, confiança e vontade de transformar-se. Também fica mais fácil cultivar compaixão e dialogar. Procure elevar os sentimentos para purificar a alma. É tempo de deixar para trás o excesso de bagagem, tudo o que já não condiz com sua consciência.

SAGITÁRIO

A Lua segue em Peixes e hoje combina forças com Plutão, prometendo renovação das energias e inspiração. Vale trocar ideias sensíveis e inspiradas. Sua sensibilidade cresce, você intuitivo e criativo, mas fica também mais suscetível às influências externas. Por isso, evite pessoas, situações e ambientes pesados. Você pode, intuitivamente, compreender as necessidades das pessoas. Conte com força para transformações, purificações e renovações em geral. Atividades de cunho espiritual e transcendental continuam favorecidas.

CAPRICÓRNIO

Período de decisões, mudanças e adaptações para que possa seguir com mais liberdade e independência. O Sol segue em Aquário, atividades ligadas ao raciocínio ficam favorecidas. Aproveite para refletir com mais leveza sobre velhos sentimentos, manifestar suas emoções de forma mais desapegada. Cresce a intuição com a Lua em Peixes, que hoje se combina com Vênus, Netuno e Plutão. O diálogo e a expressão artística ficam favorecidos. Bom período também para terapias, meditação e práticas de cura.

AQUÁRIO

A preferência vai para tudo o que é diferente e original. Agora é tempo de descartar o que já perdeu o sentido. Com Sol e Mercúrio em seu signo, é tempo de reforçar a autoestima e promover intercâmbios. A cada dia confiança e clareza retornam. Porém, o comprometimento nas relações deve ser harmonizado com a liberdade individual. Procure dar às pessoas que ama o tempo, a atenção, o respeito e o espaço que merecem. Com a Lua em Peixes, vale também dedicar-se aos assuntos mais elevados e transcendentais da vida.

PEIXES

O dia começa mais preguiçoso, mas a energia se renova ao longo do dia. Procure respeitar seus limites. Pela manhã vale desacelerar, cuidar de si mesmo, meditar e investir em atividades mais agradáveis. A Lua segue em seu signo e no período da noite combina forças com Plutão, invista na sua confiança para cura, o crescimento e a consciência. Fica mais fácil acessar questões inconscientes, colocar pra fora o que o incomoda, desintoxicar-se e promover uma bela faxina emocional.