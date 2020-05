Antecipação de feriados incentiva aglomerações, diz Janaina Paschoal

Sérgio Galdino “Depois que ouvi o desespero do pessoal da Baixada, eu caí na real”, diz Janaína Paschoal sobre antecipação de feriados





Hoje, 22, a deputada Janaina Paschoal (PSL) afirmou não estar de acordo com o adiantamento do feriado de 9 de julho em São Paulo, apesar de, inicialmente, ter se manifestado a favor. Para ela, a antecipação de feriados é “incompatível” com a finalidade de incentivar que pessoas fiquem em casa.

Ela explicou que viu a medida de outra forma após diálogos com deputados de cidades do interior e do litoral paulista. “Depois que ouvi o desespero do pessoal da Baixada com essa chegada em massa de turistas, eu realmente caí na real. Se a finalidade é o isolamento, fazer um feriado de seis dias é incompatível com essa finalidade”, afirmou.

Janaina justificou que não vê um megaferiado como a melhor maneira de incitar a população a fazer isolamento social , mas de incentivá-lo.

A deputada estadual comparou a medida com a tentativa de novas regras de rodízios de carros implementadas pelo prefeito, Bruno Covas (PSDB). “O tal rodízio jogou as pessoas no transporte público e favoreceu a aglomeração”, disse.

Janaina relembrou que foi vítima do Covid-19 , doença transmitida pelo novo coronavírus, e afirma ter “sofrido muito” e que quase chegou a falecer. Ela afirmou que entende preocupação de gestores, mas se preocupa com “falta de planejamento” e “divulgações em cima da hora”.

A deputada também deu sua opinião sobre a implementação de lockdown na capital paulista. Ela diz que não acredita que seja o caso, já que a ocupação das UTIs se mantiveram muito abaixo dos 90%, apesar de reconhecer que esse número chegou a 92% em um dia.

“O Ministério da Saúde anunciou novos leitos, o governador [João Doria, do PSDB] está contratando, imagino que a peso de ouro, leitos no sistema privado. Não me parece justificável instituir um lockdown aqui, pelo menos não agora”, disse.