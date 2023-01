Ano novo sem ansiedade e depressão? É possível!

Divulgação Dá para conseguir começar o ano menos ansioso

Para quem sofre de transtornos mentais como ansiedade e depressão, essa época do ano é uma das piores. Seja pela frustração de objetivos não alcançados, pelo estresse das festas de final do ano ou mesmo por não conseguir estar na mesma sintomia que familiares, amigos, por exemplo.

Mas calma. Segundo o clínico geral Dr. Rodrigo Correa, a primeira providência é respeitar seus limites emocionais.

“É preciso ficar alerta com a saúde mental para não desencadear preocupações exacerbadas, pensamentos negativos, angústias, mal-estar, medo até tentativas de suicídios, que são mais comuns na virada do ano”, diz Correa, que reforça a importância de buscar ajuda médica em casos mais graves e o uso devido de remédios para controlar sintomas.

Um dos tratamentos efetivos que o médico utiliza em seus pacientes é o Óleo de Canadibiol, um composto da planta cannabis, sendo responsável por diversos efeitos benéficos no corpo humano, inclusive de caráter medicinal, comprovado por milhares de trabalhos científicos publicados nas mais conceituadas universidades e centros de pesquisa no mundo.

Em seu consultório e consultas online, Dr. Rodrigo tratar inúmeras patologias respaldada pela ciência, tais como ansiedade, depressão, dores crônicas, epilepsia, Alzheimer, Parkinson, enxaqueca e fibromialgia.

Confira as dicas para controlar a ansiedade:

1- Invista em uma alimentação balanceada; 2- Ingira bastante água durante o dia para ficar hidratado; 3- Faça atividades físicas regularmente; 4- Busque atividades que dão prazer e alegria, como sair com os amigos ou começar aquela aula de dança; 5- Faça exercícios de respiração e de meditação diariamente; 6- Durma cedo, desligue o celular e a TV e tente não ter pensamentos negativos.









