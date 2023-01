Ano Novo Lunar: Pinterest revela tendências “slow life” para 2023

Divulgação Pinterest revela tendências “slow life” para 2023

À medida que as pessoas se preparam para o início de 2023 ou para o Ano Novo Lunar, (que será hoje, 22 de janeiro) e elegem suas resoluções, vemos um interesse crescente no Pinterest em “slow life” (pesquisas 3 vezes maiores), que significa fazer as coisas na velocidade certa. Esse movimento se concentra em fazer as coisas melhor, mas não mais rápido – fazendo menos e usando o tempo com as coisas que mais importam para você.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Em 2023, os mais de 400 milhões de usuários do Pinterest em todo o mundo — especialmente a geração Z e a geração dos millennials — procuram mais maneiras de expressar seus sentimentos. De acordo com o “Now processing”, uma das principais tendências previstas para o próximo ano no relatório anual Pinterest Predicts, as pesquisas aumentaram para “terapia da escrita” (+1840%), “atividades de arteterapia expressiva” (+120%), “musicoterapia” (+30%), “terapia da escrita de diário” (+220%) e “terapia de diário de arte” (+3755%).

Uma ótima maneira de começar bem o ano e cumprir suas resoluções de Ano Novo é por meio da visualização. Na verdade, as pesquisas por “manifestação do quadro de visão” aumentaram 132 vezes no Pinterest. No entanto, apenas visualizar seu futuro ou a realização de seus objetivos não o ajudará a percorrer todo o caminho. Portanto, certifique-se de que suas metas e resoluções sejam SMART: Specific (específicas), Measurable (mensuráveis), Attainable (atingíveis), Realistic (realistas) e Timely (oportunas), (Lawlor & Hornyak, 2012).

Certifique-se também de que seu quadro de visão se torne um quadro de ação, que pode “reduzir a resposta [fisiológica] de medo a qualquer nova situação ou pessoa, tornando-o mais propenso a assumir riscos saudáveis, colaborar e abraçar oportunidades”, diz a neurocientista, médica e treinadora executiva Tara Swart.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

“Os últimos anos trouxeram um intenso despertar em relação à saúde mental. Aprendemos que amamos a ação, mas que um ritmo mais lento traz benefícios. Alguns de nós estão em busca de saber se uma ponte entre esses dois mundos é possível”, diz a coach pessoal de desenvolvimento, criadora e embaixadora do Pinterest, Isabelle Dias Merkel. “A primeira e mais importante maneira de se inclinar para a ‘vida lenta’ é saber que não há problema em levar o seu tempo enquanto tenta novas práticas e entende o que funciona para você ou não.”

Fonte: IG Mulher