Foto: Reprodução Ano-Novo: como usar a numerologia para escolher a cor do look

Todo mundo quer começar o Ano Novo com o pé direito e o mais tradicional para atrair boas energias é escolher cores específicas. Como, por exemplo, o vermelho para o amor, o amarelo para o dinheiro, o verde para a esperança, o branco para a paz… porém, o que pouca gente saber, é que a numerologia pode te ajudar na hora de escolher o look para o Ano Novo !

Ano-Novo: como usar a numerologia para escolher a cor do look

A influenciadora e estudiosa da lei da atração Fernanda Silveira, acredita que através de uma fórmula específica é possível descobrir qual a melhor paleta para começar 2024.

Segundo ela, o primeiro passo é escrever em um papel, o dia, o mês e o ano que você nasceu. Em seguida, deve ser feita a soma dessas números. Por exemplo, quem nasceu em 04/01/1990, deve operar: 0+4+0+1+1+9+9+0.

Caso o resultado seja um número de dois dígitos, some ambos entre si até que saia um número de 1 a 9. Se seguirmos o exemplo acima, o resultado será 24, que, após a soma, dará 6.

Com o resultado em mãos, é só conferir qual a tonalidade correspondente com a numerologia.

Para quem encontrou o número 1 como resultado, as cores indicadas são vermelho ou laranja. 2, laranja ou rosa. 3, amarelo. 4, verde ou marrom. 5, azul ou violeta. 6, azul-índigo ou rosa. 7, violeta. 8, rosa ou marrom. 9, dourado e, por fim, 10.

