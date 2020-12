Srgio Olens Ano Novo com Magia: Saiba como os Cristais podem te auxiliar

Com a chegada do final do ano, o coletivo se volta para as comemorações e também para as expectativas de um ano novo melhor. É uma egrégora forte, criada pela força dos pensamentos de diversas pessoas em busca de prosperidade, amor, saúde, harmonia e bênçãos em um novo ciclo. Neste sentido é comum vermos várias simpatias, oferendas, magias e pedidos para a espiritualidade em prol da realização de nossos desejos.

Conforme outros artigos referentes ao trabalho energético com os cristais, essas ferramentas da natureza são excelentes para potencializar a magia, e como representam o elemento terra, podem ser manipulados para manifestação dos nossos desejos, sendo usados associados com a intenção.

Grande parte da Magia Básica com cristais gira em torno das formas, cores e símbolos para que atinjam seu propósito. É importante observar que a Magia Avançada com pedras utiliza o poder da geometria sagrada, dos números e dos sistemas cristalinos (cúbico, hexagonal, tetragonal etc).As formas geométricas são padrões que determinam a essência de algo e produzem energia. Os cristais em sua forma natural são compostos por formas geométricas poderosas, e por isso são excelentes elementos para magia.

Basicamente utilizam-se os símbolos mais comuns na criação de rituais e feitiços com cristais como:

Círculo: representa a espiritualidade, o poder de gerar, ciclos e continuidade.

Quadrado: estrutura, manifestação na matéria, ordem e proteção.

Triângulo: realização, elevação, comunicação, invocação e evocação.

Pentagrama: magia, transformação, domínio do poder e proteção.

Hexagrama: harmonia, cura e purificação.

Mandalas: ponte entre o mundo material e o plano superior, potencializa os desejos e promove a concentração de energia.

Neste artigo deixarei algumas dicas de magias com os cristais para o fim do ano, usando as mandalas. Podem ser feitas na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Lembre-se que os cristais para magia devem estar devidamente limpos e energizados e, se possível, destinados apenas para este fim.

Para Abundância e Crescimento

Escreva a lápis os pedidos em um papel com assinatura e deixe em um prato ou recipiente liso. Ao redor disponha quatro Piritas, de preferência brutas, formando um quadrado. No centro, sobre os pedidos, deixe um cristal de Malaquita. Deixe acesas quatro velas amarelas ou douradas, na direção de cada Pirita. Faça um círculo com sementes de girassol e peça ao universo, a espiritualidade ou alguma divindade de sua devoção abundância, crescimento e concretização dos desejos. Deixe vibrando por oito dias.

Para Prosperidade

Escreva a lápis os pedidos em um papel com assinatura e deixe em um prato ou recipiente liso. Ao redor disponha oito Citrinos Naturais rolados ou brutos. Misture um pouco de arroz com casca e canela em pó e ponha no centro de forma que cubra todo o papel. Acenda ao redor oito velas verdes e deixe agindo por oito dias. Peça prosperidade, realização, caminhos financeiros abertos.

Para um Novo Amor

Escreva a lápis os pedidos em um papel com assinatura e deixe em um prato ou recipiente liso. No centro, sobre o papel, disponha um Quartzo Rosa em formato de coração médio. Disponha cinco Granadas vermelhas formando uma estrela. Deixe acesas na direção de cada cristal uma vela cor de rosa ungida com óleo de amêndoa doce. Sopre sobre essa magia pó de hibisco com erva doce. Deixe vibrando por cinco dias e peça um ano amor.

Para Saúde

Escreva a lápis os pedidos em um papel com assinatura e deixe em um prato ou recipiente liso. Ponha sobre o papel um cristal de Quartzo Azul. Ao redor, formando um hexagrama ou estrela de Davi posicione seis cristais de Quartzo Verde. Acenda na direção de cada pedra da estrela uma vela verde e faça um círculo com pétalas de rosa branca. Peça saúde, equilíbrio e fortalecimento do corpo físico. Deixe por seis dias.

TEXTO: Sérgio Olens | Terapeuta Holístico e Oraculista

