Ano novo chinês em São Paulo tem programação alterada por causa do coronavírus

PETER LEONE/FUTURA PRESS Comemorações pelo Ano Novo chinês em São Paulo

A celebração do ano novo chinês , previsto para acontece neste final de semana no bairro da Liberdade , em São Paulo vai mudar de data em função do coronavírus . Os organizadores da festa afirmara, por meio de um comunicado, que algumas apresentações que crianças e idosos participariam foram suspensas.

No texto, há recomendações para que os membros da comunidade que estiveram na China e retornaram nos últimos 30 dias realizem ‘quarentena voluntária’ e se isolem, para evitar a possibilidade do vírus se propagar.

De acordo com o Estadão, comerciantes do bairro da Liberdade estão preocupados com o avanço do contágio e do impacto disso no evento, que é o mais rentável do ano para a categoria.

“Normalmente, essa é a melhor data para o nosso comércio. Melhor do que qualquer festa japonesa. O movimento cresce em mais de 50%. Vai ser um problema muito grande aqui se o público deixar de vir por medo do vírus”, disse Humberto Higa, de 54 anos. Ele é dono de um restaurante japonês localizado na rua Galvão Bueno.

Apesar do cenário, os preparativos para receber o público seguem na Liberdade , no centro da capital paulista .