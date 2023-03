Reprodução Ano Novo Astrológico, Saturno em Peixes e Plutão em Aquário

Quem avisa amigo é! Chegou a hora de dar as boas-vindas ao Ano Novo astrológico e ficar bem atento às próximas movimentações no céu. Março traz consigo três movimentações bastante expressivas que demandam atenção. A primeira é a chegada de Saturno em Peixes (7/3), logo depois, há a renovação do ciclo astrológico, com a chegada do Sol em Áries (20/3) e, por fim, o tão aguardado Plutão em Aquário (23/3).

Ano Novo Astrológico: a virada de chave

Diferentemente no Ano Novo civil, comemorado no ocidente no dia 31 de dezembro, o Ano Novo Astrológico parte de bases astronômicas e se relaciona com o Equinócio de Primavera no hemisfério norte e de outono no hemisfério sul, que acontece por volta de 20 e 21 de março.

Esse é o momento em que a “chave solar” finalmente vira, abrindo caminho para o novo ciclo. O retorno do Sol a Áries, completa o ciclo astrológico e traz a necessidade da renovação. O ano finalmente começa e é hora de se mexer, ir atrás das resoluções prometidas, ou seja, é o momento de levantar a poeira e dar a volta por cima.

Uma curiosidade sobre 2023, de acordo com o Astrolink, é que o ano está atrelado astrologicamente à intensidade, num cenário repleto de curiosidades, onde não faltam especulações. Há, inclusive, especulações sobre as previsões de um dos astrólogos mais famosos e controversos da História, Nostradamus (1503-1566), a respeito de registros em que ele havia previsto uma guerra para 2023.

Segundo alguns intérpretes, Nostradamus previu para 2022 algo como “uma ameaça vindo do leste” e para 2023 “um período de tempos difíceis”, devido a acidentes com asteróides, guerras, problemas financeiros entre outros.

Saturno em Peixes: é hora de questionar e explorar novas possibilidades

Depois de quase seis anos em domicílio – ou seja, dentro de um signo que deixa ele mais forte -, passando pelos signos de Capricórnio e Aquário, Saturno entra em Peixes no próximo dia 7 de março. A nova temporada vai até maio de 2025 e, até lá, é tempo de reconhecer nossas capacidades integradoras.

Saturno atua estabelecendo limites, para que possamos usufruir do que é estável, permanente e alicerçado. É um planeta que sugere resiliência e, por isso, age de forma mais dura e rigorosa, de modo a ensinar e lapidar.

Já Peixes é um signo ligado ao elemento água, que representa dentre muitas coisas, a união, fusão, sensibilidade, o fluxo e a fantasia, características quase opostas às que Saturno rege, que são as certezas, as limitações, as contenções e a disciplina.

Em suma, há duas direções distintas que este trânsito de Saturno pode nos influenciar e cabe a nós decidirmos qual rota encontra uma menor resistência. A primeira nos incentiva a olhar para nossas vidas de forma mais prática, a fim de nos fortalecermos em meio à nossa fé pessoal para conseguirmos superar ainda mais desafios. Já a segunda atrai uma maior rigidez por conta de alguma falta de autoconfiança, em que há um impulso a nos retrairmos por acharmos que dessa forma estaremos mais protegidos.

Saturno em Peixes realmente está cercado por situações estranhas e intrigantes, que levam ao questionamento e à exploração de possibilidades para que tudo faça sentido no final, quando ele passar por áries, encerrando o ciclo zodiacal.

Algumas dicas do Astrolink para o período são aceitar as pessoas como elas são, compreendendo suas ideias e crenças sem preconceito e com boa vontade; Entrar em contato com seu lado sombra, fazendo auto análises pontuais e compreendendo que é necessário sair do caos para a ordem e se responsabilizar por suas escolhas e não culpar os outros pelos seus erros.

A esperada entrada de Plutão em Aquário

Este é, de acordo com o Astrolink, um dos momentos de transição mais comentados dos últimos tempos. Agora, estamos atravessando os últimos momentos do astro neste signo e a entrada oficial de Plutão em Aquário ocorre na segunda quinzena de março.

A configuração astrológica deste momento dá foco nos planetas transitando por Áries, que formam uma configuração que expande a energia de Marte ao longo do ano. Esse desenrolar contribuirá ainda mais para que 2023 seja um ano bastante dinâmico e diferente.

No atual momento, Plutão talvez seja o princípio ativo astrológico mais importante a interagir com o mundo moderno, de modo a iniciarmos um novo ciclo virtuoso pelos próximos 20 anos, no qual já estamos inseridos, uma vez que na astrologia as coisas não acontecem do dia para a noite, e sim de maneira gradual.

A partir de 23 de março de 2023, Plutão entrará em Aquário pela primeira vez desde 1797, dando ainda mais respaldo ao atual momento de transição de diversos ciclos. Segundo o Astrolink, Plutão influencia nosso poder de transformação interno por meio de uma força que habita nos lugares mais profundos da alma de cada um de nós e que usamos de forma coletiva, geracional.

O ideal, agora, é manter a harmonia entre as duas vontades: individual e coletiva, sabendo conciliá-las, pois só assim o resultado será benéfico e duradouro. Caso contrário, Plutão se mostra implacável, não dando espaço para que nada se sobreponha às alterações necessárias que precisa corresponder em seus trânsitos.

