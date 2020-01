Aniversário de São Paulo tem Masp grátis, Anitta e pré-carnaval; confira

Neste sábado (25), São Paulo terá uma grande programação cultural para comemorar o aniversário de 466 anos da cidade. Entre shows, museus com entrada grauita, peças de teatro e até blocos de carnaval, são mais de 300 atividades espalhadas em todas as regiões da capital.

Leia também: Confira a programação dos blocos de rua de Pré-Carnaval 2020 em São Paulo

arrow-options Reprodução/instagram/Anitta Anitta fará show no Memorial da América Latina neste sábado (25)

Parte dessa programação do aniversário de São Paulo integra o Agendão, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, mas outros pontos turísticos da capital, como o Masp e o Parque do Ibirapuera, também vão oferecer um presente especial aos paulistanos.

Enquanto o centro recebe “O Grande Cortejo Modernista”, que inicia as comemorações do Centenário da Semana de 22, outras zonas recebem shows de Emicida, Negra Li, Paula Lima, Linn da Quebrada, Marcelo Jeneci, Dudu Nobre, rappers do projeto Funk da Hora, Falamansa e Anitta.

Museus, como o Masp, que também tem horário estendido neste sábado, e o MIS (Museu da Imagem e Som), têm entrada gratuita. Já o Parque do Ibirapuera lança a exposição “Da Vinci Experience e Suas Invenções”, também grátis, e o show de luzes na Fonte do Ibirapuera. Confira a programação:

Confira as principais atrações do aniversário de São Paulo:

Centro: O grande cortejo modernista

A abertura do cortejo será no Pátio do Colégio, às 14h, e o itinerário inclui o Theatro Municipal de São Paulo. Para dar vida a personagens históricos, foram convidados atores, como Pascoal da Conceição e Marcos Palmeira.

12h – Pátio do Colégio: abertura do espetáculo com José Rubens Chachá como Oswald de Andrade. Apresentação do Coral Guarani Amba Vera, seguida da saída do cortejo

13h – Show com Elba Ramalho e Bixiga 70 e cortejo com dançarinos e performers até o Largo São Bento

14h – Show com Karol Conka, Rashid, bboys, bgirls e DJs no Largo São Bento, seguido de cortejo até a Líbero Badaró

14h40 – No Edifício Sampaio Moreira (Rua Líbero Badaró, 340), os personagens Mário de Andrade (Pascoal da Conceição) e Anita Malfatti (Virgínia Cavendish) participam de intervenção

15h – Balé da Cidade se apresenta na Praça do Patriarca, reunindo coreografias inspiradas na obra de Tarsila do Amaral, ao som do grupo Aerogroove; atriz Rosi Campos, como Tarsila do Amaral, apresenta os bonecos gigantes da Cia. PiA FraUs, inspirados em obras do modernismo brasileiro

15h30 – Nas sacadas da Prefeitura, o grupo Demônios da Garoa apresenta clássicos do samba paulistano. Do saguão do prédio, surge a Escola de Samba Vai-Vai, que conduz o público pelo Viaduto do Chá

16h00 – Nas sacadas do Theatro Municipal, Marcos Palmeira interpreta o maestro Heitor Villa-Lobos; João Carlos Martins rege a Orquestra Sinfônica Municipal, com os musicistas usando chinelos, em alusão ao ocorrido na Semana de 22; bloco Pagu segue o cortejo até o Largo do Paissandu;

17h30 – No Largo Paiçandu, o boneco do Piolin observa o cortejo com artistas circenses;

18h00 – Na Galeria do Rock, a banda Skank faz um show especial, revisitando seus grandes sucessos; depois, o bloco Pagu conduz o público até o cruzamento das Avenidas Ipiranga e São João;

19h30 – Na das Avenidas Ipiranga e São João, Ney Matogrosso faz show de voz e piano (Leandro Braga);

20h30 – Pela Avenida Ipiranga, o bloco Baixo Augusta embala os participantes com ritmos carnavalescos até a Praça da República, anunciando o Carnaval de Rua de São Paulo.

Zona Leste

PRAÇA BRASIL, a partir das 16h



Programação: Reggae Little Lions (infantil), Banda Caminho Suave, Emicida e DJ Amoirasah.

CENTRO DE FORMAÇÃO CULTURAL CIDADE TIRADENTES, a partir das 17h

Programação: Linn da Quebrada, Leandro de Itaquera, Dudu Nobre.

Zona Oeste

CASA DE CULTURA DO BUTANTÃ, a partir das 14h

Programação: Samba Rock Santo Amaro, Eu Soul Sambarock, Sandália de Prata, Cantinho do Samba Rock e Paula Lima.

TENDAL DA LAPA, a partir das 17h

Programação: Lu Lopes, Marcelo Jeneci.

Zona Norte

CASA DE CULTURA DA FREGUESIA DO Ó, a partir das 16h

Programação: Miro de Melo e os Bregapunks, Falamansa e Rastapé.

CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE, a partir das 18h

Programação: Psicopretas, Drik Barbosa, Kamau, Rashid.

CIA. DE TEATRO EVOÉ, a partir das 14h



Programação: Funk Como Le Gusta com Thaíde, Ca.Ge.Be, Prata da Casa, Negra Li, Bloco Unidos do Guaraú, Bloco Aki Ó.

Zona Sul

CASA DE CULTURA M’BOI MIRIM, a partir das 16h30

Programação: Equipe Black Mad e DJ Light, Na Palma da Mão, Rodriguinho, Art Popular, DJ Light.

CENTRO CULTURAL DO GRAJAÚ, a partir das 14h

Programação: Funk da Hora com MC Baraka, NGKS, MC Rodolfinho, MC Lan, MC Tha, DJ Zeme.

PARAISÓPOLIS, a partir das 14h45

Programação: Geração Portela, Êxodo, Marie, MC Furlan, EDS, Bia Freitas, Almas Errantes, Júnior Aguiar, Johnny Sertanejo, Nego do Borel, DJ Guarujá.

Baile do Rato MC Brizola, das 22h às 4h. Programação: DJ Allan, DJ Jp, MC Lele, Grupo Novo Conceito, DJ CR7, DJ Exculacha.

Viradinha Paraisópolis (infantil), das 10h às 14h.

HELIÓPOLIS, a partir das 15h

Programação: DJ Tyko Pro, MC Messo, MC Vitin, MC DH, MC Lanzinho, MC Daniel, MC Yasmin Milena, MC di do Helipa, MC Kekel.

CASA DE CULTURA SANTO AMARO , a partir das 18h

Programação: Conjunto João Rubinato, Os Originais do Samba.

Outras atrações:

Anitta no Memorial da América Latina

Anitta comandará um show no Memorial da América Latina a partir das 14h. O evento é uma preparação do famoso “Bloco da Anitta” e contará com a participação dos cantores Léo Santana, Gustavo Mioto e Dilsinho. Os ingressos custam a partir de R$ 100.

Masp com entrada gratuita

Com entrada gratuita e horário de funcionamento das 10h às 22h, o Masp participa do Paulista Cultural , evento que reúne instituições culturais localizadas na famosa Avenida Paulista. São cinco exposições em cartaz: Acervo em Transformação (2º andar), Gego: A Linha Emancipada (1º andar), Leonor Antunes: Vazios, Intervalos E Juntas (1º subsolo), Anna Bella Geiger: Brasil Nativo/Brasil Alienígena e Sala de Vídeo: Laure Prouvost (2º subsolo).

MIS com entrada gratuita

O Museu de Imagem e Som também tem entrada gratuita para a exposição “Musicais no Cinema”. A mostra contempla mais de 200 filmes de diversas partes do mundo, incluindo o Brasil, e traça um panorama sobre o universo do gênero musical no cinema, desde os primeiros filmes até obras recentes, como La La Land (2016) e Rocketman (2019), cinebiografia de Elton John.

Programação no Ibirapuera

O aniversário de São Paulo também marca o início da exposição “”Da Vinci Experience e Suas Invenções”, com entrada gratuita no Parque do Ibirapuera. A mostra é dividida em quatro núcleos: “Sala das Máquinas”, “Área Self”, “Realidade Virtual” e “Sala Imersiva”. A exposição fica no local até 22 de março.

Com um show de luzes e projeções, a Fonte do Ibirapuera narra a história da cidade, desde sua fundação, em 1554, até os dias de hoje. Com duração de 20 minutos, as exibições começam às 20h.

Leia também: Enquete: Anitta, Pabllo ou Ludmilla, de quem é o hit do Carnaval 2020

Blocos de carnaval



O pré-carnaval também já começou na cidade de São Paulo com os seguintes blocos:

Bloco : Bamnga Summer

Local: The Week Brasil – Barra Funda

Horário: 14h

Valor: A partir de R$ 45,00

Bloco : Festival Agrada Gregos com Gretchen

Local: Canindé

Horário: 16h

Valor: A partir R$ 30,00

Bloco : Bloco da Preta

Local: Audio Club – Barra Funda

Horário: 22h

Valor: A partir R$ 30,00