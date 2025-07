Anitta visita set e surpreende elenco de ‘Nosso Lar 3’: ‘Fã declarada da história’

A cantora Anitta surpreendeu o elenco do filme Nosso Lar 3 – Vida Eterna no último domingo (27), ao visitar o set de filmagens. A cantora, fã assumida da obra, foi recebida com entusiasmo pelos atores.

“Ontem, em meio às gravações, tivemos uma surpresa. A Anitta, fã declarada da história, foi visitar nosso set de gravação. Foi ótimo te encontrar, Anitta! Obrigada pela presença… Só abrilhantou mais ainda nosso set”, escreveu Carol Castro em uma publicação com fotos ao lado da artista.

O longa é inspirado no livro Obreiros da Vida Eterna (1946), de Chico Xavier e André Luiz. A produção conta com Carol Castro no papel de Zenóbia e Fábio Assunção como Domênico, sob direção de Wagner de Assis, que também dirigiu os dois primeiros filmes da franquia: Nosso Lar (2010) e Nosso Lar. Os Mensageiros (2024).

Ainda sem data de estreia, Nosso Lar 3 – Vida Eterna é produzido pela Cinética Filmes, com coprodução da Star Original Productions, distribuição da Star Distribution, apoio da FEB-Cinema e produção associada da Migdal Filmes.