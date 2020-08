Anitta usa look de R$ 16 mil em viagem na Itália

Anitta está fazendo uma viagem pela Europa e nesta sábado (8) desembarcou em Puglia, no sul da Itália, onde apareceu ao lado do rapper italiano Fred De Palma. Em um clique compartilhado no Instagram, a cantora aparece usando um look de R$ 16 mil da grife Dolce & Gabbana.

Reprodução/Instagram Anitta com look da grife italiana Dolce & Gabbana

As peças escolhidas pela cantora para curtir o verão europeu foram um shorts e uma blusa de seda, além de uma sandália de couro verde que Anitta mostrou nos stories do Instagram. O look apareceu na passarela do verão 2020 da grife em setembro do ano passado.

No site da marca italiana, as peças estão à venda pelos valores: o shorts custa 645 (R$4.135), a blusa 795 euros (R$ 5.100), a sandália 995 (R$5.411) e os óculos 235 (R$1.506), o que soma pouco mais de R$ 16 mil.