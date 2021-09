The Music Journal Brazil Anitta sobre término de Maiara com Fernando: “Ioiô é pra criança”

Depois de vários boatos de que a cantora Maiara terminou novamente com Fernando , a popstar Anitta resolveu dar sua opinião sobre o acontecimento: “Ioiô foi feito só pra criança brincar” – um recado sobre o namoro dos dois cantores, que foi repleto de começos e fins.

Contudo, de acordo com o Noticias da TV , a assessoria de Maiara não confirmou o fim do noivado com Fernando . A cantora está com Anitta em Miami (EUA) ara participar de um festival de música e raramente aparece em público sem o noivo.