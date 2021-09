The Music Journal Brazil Anitta se diz “especialista” em sofrer ataques na internet

A cantora Anitta produziu alguns stories em sua conta oficial no Instagram para falar sobre ataque de haters na internet. Aproveitando o gancho da matéria do Fantástico, que abordou o assunto em sua edição deste domingo (5), a himaker de Girl From Rio afirmou que é uma especialista neste quesito.

“Estou vendo essa matéria que a Renata fez sobre hater e queria dizer uma coisa para você, Renata. Próxima vez que for fazer essa matéria, liga pra mim, porque depois de dez anos sendo a pessoa mais ‘hateada’ da face desse Brasilzão, eu acho que sou formada PhD em como é que faz em colocar essa galera no lugar” , disse Anitta. “Então me chama que eu tenho umas coisinhas para falar.”

Anitta também disse não se importar mais com os seus críticos e que se sente uma “especialista” quando o assunto é hater: “Eu me sinto real uma especialista no assunto, por isso que hoje em dia eu estou cagando e andando. Pode vir todo mundo. Se quiser, eu ensino vocês como é que faz. Na próxima você me chama, Renata, que eu te conto tudo”, concluiu.