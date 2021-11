Anitta revela que escolheu dançarino de ‘Envolver’ por querer transar com ele

The Music Journal Brazil Anitta revela que escolheu dançarino de “Envolver” porque querer “transar” com ele

A cantora Anitta revelou aos seus fãs nas redes sociais como aconteceu a escolha do dançarino Ayoub para estrelar o novo clipe ” Envolver” .

A popstar brasileira estava navegando pelo TikTok e deparou com o perfil do dançarino.”Que garoto lindo, queria transar com ele”, relembrou Anitta. “Sabe o que eu fiz? Chamei para gravar um videoclipe. Sempre que quero transar com alguém, chamo para gravar um clipe” , explicou a cantora.

O single e o clipe de Envolver serão lançados nesta sexta-feira pela Warner Records.