Anitta rebate ataque de Ratinho: “Ganha dinheiro fazendo teste de DNA”

Reprodução Anitta





A cantora Anitta rebateu o ataque do apresentador Ratinho, do SBT, que sugeriu em seu programa de TV que a funkeira teria uma vida íntima nojenta.

Neste sábado (20), através de um comentário, em uma postagem de um perfil de fofoca no Instagram, Anitta debochou do comentário de Ratinho. “Falou o cara que ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV”, escreveu a cantora.





Leia Também

Durante o “Programa do Ratinho”, do SBT, o apresentador afirmou que Anitta precisava dar exemplo ao saber do motivo que levou a artista a convidar um dançarino para o seu clipe. Depois, Ratinho desaprovou a tatuagem no ânus feita pela cantora.

“Foi lá fazer uma tatuagem no ‘f*rico’. Achar que aquilo é bonito? Eu não estou sendo careta não, estou deixando de ser nojento. É outra coisa. Eu acho uma nojeira a pessoa falar isso”, disse o apresentador.