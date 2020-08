Anitta posta vídeo com Neymar na Espanha

O caso de agressão do “BBB 17” voltou a ser comentado após vazar um vídeo em que a ex-BBB Emilly Araújo aparece no confessionário do reality show conversando com uma advogada da Globo, que aparece dizendo que dará o suporte necessário para a sister. No vídeo, também mostra que ela foi avaliada por um médico e os sinais da agressão foram fotografados. Marcos Harter, que foi expulso do jogo após suas atitudes dentro na casa, decidiu se pronunciar sobre o assunto.

Reprodução Marcos e Emilly no “BBB 17”

“Engraçado que tinha 200 câmeras, mas NENHUMA mostrou ela apanhando”, escreveu o médico no comentário do vídeo. Dentro do “BBB”, ele viveu um relacionamento com Emilly e protagonizou cenas que geram muita polêmica e levantaram discussões sobre relacionamentos abusivos. Ao entender que houve agressão física, Marcos foi expulso e Emilly saiu como vencedora da edição.

??? 3 anos depois, vaza o atendimento de Emilly no confessionário do BBB 17, que supostamente resultou na expulsão de Marcos. Ao longo do vídeo, a participante conversa com uma advogada e mostra a um médico marcas em seu corpo: https://t.co/qCSHidCQ6H pic.twitter.com/pZ8YTDVQEm — eplay (@forumeplay) August 27, 2020

O caso está sendo muito comentado nas redes sociais. Veja a repercussão:

Não gosto da Emilly, nunca gostei, mas isso JAMAIS vai me fazer culpabilizá-la pela agressão sofrida ou dizer que não aconteceu. Foi vítima SIM! O vídeo aperta meu coração porque ela em momento algum tenta atacar ou acusar o agressor, assim como a maioria das mulheres. 🙁 — avó de burrega™ (@zimabluerena) August 27, 2020

Torci p Emilly naquele BBB, por tudo q ela passou lá. Esse vídeo só reafirma tudo, a guria era muito forte. — Gabs? (@_gabMac) August 27, 2020









Esse vídeo vazado da emilly só comprova que o marcos deveria ser expulso, mesmo que ela não quisesse o denunciar pra não prejudicá-lo no jogo — g ♡ (@kimmpetras) August 27, 2020









Claramente no vídeo da Emilly ela tá pedindo ajuda, só que ela não queria falar, do jeito que ela descreve as coisas que aconteceram parece que ela não pediu a medida protetiva para não expulsarem o Marcos! — Mari Mendes (@eu_MARITA) August 27, 2020