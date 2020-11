Anitta passa perfume lá. Será que isso é ok para a saúde íntima?

Redação João Bidu Veja o que o dia do seu aniversário revela sobre você

Aniversários são sempre uma data especial. Mas, você sabia que por meio do dia do seu nascimento é possível saber mais sobre a sua personalidade? A seguir, procure pelo dia do seu aniversário e veja o quanto a descrição se encaixa em você. Além disso, a partir do dia do seu aniversário você também consegue identificar carreiras que combinam com a sua personalidade!

Dia 1

Prefere mandar, a fazer o trabalho pesado. Se pressionada, pode encontrar mil desculpas para não terminar

o começou, já que não tem paciência com os detalhes. Possui grande capacidade de argumentação, mente clara e rápida. É melhor não se concentrar em uma só atividade. Apesar de sensível, não gosta de demonstrar isso. As carreiras que lidam com o público são as ideais para você. Pode ser vendedora, engenheira, inventora, analista, professora, publicitária ou escritora.

Dia 2

Você traz o talento de reunir pessoas e de pacificá-las. Trabalha melhor em grupo ou para outros do que individualmente. Possui forte gosto pela música e talento de sobra para a dança, os instrumentos e a composição. É uma diplomata por natureza e está sempre disposta a cooperar, mas algumas vezes se torna muito sensível e emotiva. O sucesso pode estar no serviço público, na política, trabalhando como analista, bibliotecária, escriturária ou em atividades artísticas.

Dia 3

A auto-expressão de qualquer arte, seja a escrita, a pintura ou o teatro, é indispensável à sua felicidade. É intelectual, artística e criativa. Gosta de ter muitos amigos e possui grande senso de humor. É estimada por ambos os sexos e dona de uma grande imaginação. Deve se manter sempre ocupada, engajando-se em várias atividades. Precisa ter cuidado para não se tornar crítica ao extremo. Tem capacidade para se recuperar de qualquer doença. Versátil, sabe tirar proveito das situações.

Dia 4

Tem uma inclinação natural para o mundo dos negócios. É sistemática, bondosa, econômica e honesta. Embora seja de natureza amorosa, não gosta de demonstrar qualquer afeição. É trabalhadora infatigável, rápida e boa nos detalhes. Deve tomar cuidado com o excesso de teimosia. Não gosta de mudanças e deve aprender a se divertir. Pode ter sucesso como empreiteira, arquiteta, projetista, mecânica, gerente de escritório, auditora, perita em eficiência ou no serviço público.

Dia 5

Você possui uma forte energia psíquica e deve seguir seus pressentimentos.A relação com o sexo oposto pode ser complicada. O casamento deve se tornar uma barreira à liberdade que você tanto busca. Como você irradia entusiasmo, é dona de uma personalidade magnética. Pode ter sucesso em negócios de corretagem ou como vendedora, corretora de seguros ou da bolsa de valores, analista, editora, química, orientadora vocacional e técnica de esportes.

Dia 6

Tem raízes profundas no lar e na comunidade. Mãe devotada, vai amar as crianças mesmo que não sejam suas. É uma perfeccionista e está sempre buscando o seu ideal, como a música, especialmente o canto, e também o teatro e a pintura. Áreas que promovam a saúde, a beleza e o conforto são bem-vindas. Pode também atuar como educadora ou como diretora de um orfanato ou casa para velhos.

Dia 7

É individualista, centralizadora e teimosa. Deveria se especializar em alguma linha de investigação, pois tem a mente privilegiada. Faz parte da categoria dos sensitivos. É melhor trabalhar sozinha, já que detesta receber ordens. O casamento pode ser crítico, especialmente se escolher cônjuges nascidos nos dias 15, 24 ou 26 de qualquer mês. Sucesso como cientista, escritora, paisagista, professora, ocultista, cirurgiã, negociante de antigüidades, corretora ou trabalhando com jóias.

Dia 8

Embora seja um dia excelente para as finanças, deve ficar atenta para que o mesmo esteja em harmonia com o seu nome, do contrário, poderá sofrer privações na velhice. Você possui uma ótima capacidade executiva e tino para os negócios. É sofisticada, embora algumas vezes meio exibida, e gosta de ler. Atividades ligadas a bancos, direito, contabilidade e gerências, de um modo geral, podem lhe trazer sucesso.

Dia 9

Muitas vezes, chega a ser considerada a irmã mais velha de todos. É artista e intelectual. Deve evitar o casamento quando estiver vivendo o término de um ciclo nove para evitar separações. Considere a possibilidade de inúmeras viagens e mudanças, e até de viver longe das pessoas que ama. Sucesso em trabalhos literários ou artísticos, como teatro, literatura, magistério, pintura, paisagismo, decoração de interiores ou com seguros, propaganda, viagens ou atividades religiosas.

Dia 10

Deve exercer atividades independentes ou tomar conta do próprio negócio. Suas virtudes domésticas são poucas e você talvez prefira não se envolver em questões do lar. É criativa e original, e poderia seguir qualquer linha artística. Tem tendência a sentir ciúme de seus amigos e sócios, e pode se ver solitária. A sua cabeça é boa e você não conhece o medo. Terá sucesso como promotora, professora, advogada, propagandista, escritora ou vendedora.

Dia 11

Vacilará em seus desejos e não se mostrará prática. Tenha cuidado para que seu intelecto não faça sombra à sua intuição, porque você é psíquica e deveria agir pela primeira impressão, sem parar para raciocinar sobre o caso. É emocional e exagerada em seus amores. Evite ser mercenária e avarenta com o seu dinheiro. Você está aí para brilhar é pode ser conferencista, dançarina, leiloeira, promotora, eletricista, filósofa, cineasta e publicitária.

Dia 12

Sabe se expressar com exatidão e poderia mesmo investir na carreira de oradora ou escritora. Deve cultivar a diplomacia, pois não tem papas na língua, o que vai atrair inimizades e bloquear o seu sucesso. Nervosa e impaciente, deve aprender a não dispersar energia com bobagens. Curiosa, vai se manter ocupada com várias atividades para espantar a depressão. Inclina-se para o desenho de arquitetura, o direito, as diversões, a farmácia, a alimentação e a estética.

Dia 13

Pode ser uma boa gerente de um escritório, pois é sistemática, prática e boa com os detalhes. Trabalha duramente e não se poupa nem poupa os outros. É ditatorial, mas tem uma natureza fortemente amorosa bem escondida. É atraída para a indústria da construção e para os negócios. Outras áreas: mineração, geologia, estatística, eletricidade e mecânica. O trabalho junto aos órgãos governamentais ou partidos políticos também é favorável.

Dia 14

Versátil, de temperamento instável, você gosta de mudanças. O casamento pode estabilizá-la. Cuidado para não se deixar levar por vícios. É bondosa e emotiva. Dona de uma mente elevada e altamente intuitiva possui, ao mesmo tempo, tendências construtivas e destrutivas. Pode ter sucesso no esoterismo e no campo das vendas, especialmente viagens de excursões, esquemas promocionais, mineração ou em corretagem.

Dia 15

Ama a vida em família e os assuntos domésticos. Pode ser uma excelente professora ou mãe, pois é capaz e responsável. Deve ter sucesso financeiro, já que é seu o dom de atrair oportunidades e condições harmoniosas. Adquire conhecimento através da observação, mais do que estudando ou pela pesquisa. Tem fortes dons culinários e poderia até abrir um pequeno restaurante, mas o melhor é cozinhar em casa e sem compromisso com as receitas.

Dia 16

Fica mal-humorada quando os outros não vivem de acordo com os seus padrões. A afeição deve ser discreta, já que você preza a independência. Pode se envolver em atividades que lhe proporcionem troca com outras culturas. A vida no campo ou nos bairros afastados é boa para acalmar seus nervos. Deveria prestar mais atenção aos seus sonhos. O trabalho científico, a educação, a literatura, o direito, a metalurgia ou o paisagismo também são áreas favoráveis.

Dia 17

Firme em seu modo de ser, raramente muda de idéia. Ativa, inquieta e realizadora, você daria excelente diretora de empresas, porque trabalha bem na posição de executiva, com subordinados sob as suas ordens. Suas inclinações são antes materialistas do que espirituais, já que exige prova de tudo. Deve ser a chefe de seu próprio negócio. A área editorial, bancária, de corretagem e empresas públicas são os seus ambientes naturais.

Dia 18

Pode ter desapontamentos e sofrer perdas, bem como mudanças, até que aprenda a viver muito mais para os outros. Deve ser chamada para cuidar de doentes, pobres e idosos. É intelectual, emotiva e requintada, mas gosta de discutir e criticar. Tem capacidade para dar conselhos sensatos. Ama a música e a arte, e poderia ser crítica teatral ou escritora. Outras áreas: medicina, direito, teatro, bolsa de valores, turismo, religião e estatística.

Dia 19

Você é independente e original, e também sujeita a extremos de euforia e depressão. Já que o número 19 inclui vibrações de todos os algarismos, de um a nove, os efeitos são ampliados. O casamento não afastará a solidão que você carrega. Pode ter de fazer muitos ajustes, já que se recusa a aceitar conselhos. Terá sucesso em política, música, desenho, direito, ciências, vendas de automóveis ou em alguma especialidade médica.

Dia 20

Deve ter o seu próprio e modesto negócio, já que se satisfaz muito mais ajudando do que se envolvendo em projetos mirabolantes e grandiosos. Muito ligada à família, é delicada no trato e amada por todos. Cuidado, pois alguns podem, às vezes, explorar a sua boa vontade. Seria bem-sucedida nas seguintes áreas: música, estatística, política, contabilidade, antigüidades, pequenos escritórios e informática.

Dia 21

É interessada em tantas coisas que precisa ter cuidado para não se dispersar. Também é nervosa e extravagante. Deve ser atraída para a arte dramática, já que realmente é capaz de produzir entretenimento. É melhor amiga do que esposa; não tem paciência. De temperamento instável, deve cultivar o alto-astral e fugir de gente chata. Tudo na comunicação tem a ver com você. Do jornalismo à publicidade; organização de festas, produção musical, dança e medicina também.

Dia 22

Tem especial inclinação para o mundo dos negócios. Precisa ter cuidado para manter o equilíbrio entre as emoções e o lado prático de sua natureza.Tem vários pressentimentos e deve segui-los, pois é naturalmente intuitiva. Já que tudo para você acontece em dobro (2 + 2), que tal fazer um esforço para viver harmoniosamente? Diplomacia, exportação, educação, compras, mecânica, engenharia e religião são as suas áreas de melhor desempenho.

Dia 23

Deve seguir caminhos profissionais não ligados aos negócios. Destaque para a área da saúde, como enfermeira, médica psiquiatra ou psicóloga. Pertence ao mundo do intelecto e sua mente é ágil. Pode se interessar também pela química, educação física. Outras áreas favoráveis seriam vendas e corretagem de imóveis. Sua meta deve ser alta, porque você precisa se orgulhar de suas realizações. Possui também uma forte inclinação para o serviço social.

Dia 24

Seu amor se concentra na sua família e nas pessoas que ama. Seria uma excelente enfermeira ou médica. É uma cozinheira de mão-cheia. Deve se interessar pela comunidade, fazendo trabalho cívico. É um pouco implicante e mandona, mas honesta e sólida. Precisa ter cuidado com as tendências negativas. Pode ter sucesso como enfermeira, professora, funcionária pública, cozinheira, dona de restaurante, comerciante e ministra (religiosa).

Dia 25

Sensível, intuitiva, meio que no mundo da lua, você deve se manter afastada do barulho das grandes cidades. Seu maior problema é subestimar as próprias qualidades, o que acaba fazendo com que os outros pensem que você é preguiçosa e excêntrica. O seu senso crítico pode, algumas vezes, se mostrar bem irritante para os demais. Deve alcançar o sucesso como socióloga, política, investigadora de polícia, professora, advogada, terapeuta alternativa ou ocultista.

Dia 26

Sua natureza organizada e ambiciosa faz com que você preencha o perfil de uma executiva, seja qual for o tamanho do empreendimento. Deve ter o cuidado de terminar o que inicia. Esse dia é bom em relação às finanças. Você atrai o dinheiro naturalmente, assim como pessoas ou recursos que lhe sejam necessários. Deve cultivar o otimismo e evitar viver do passado. Pode ter sucesso como engenheira, diplomata, artista, política, editora, advogada de corporações, contadora, regente de orquestra ou guia de viagens.

Dia 27

É líder nata, poderosa, tranqüilamente determinada e versátil. Inclina-se para os ensinamentos esotéricos, porque é muito psíquica e mediúnica. Contudo, deve ter cuidado para não se envolver demais com esse assuntos para não ficar contaminada por essas influências. Como todos os nove (2 + 7), não deve levar uma vida puramente pessoal e sim contribuir para um bem maior. O casamento, num ciclo nove, pode trazer desapontamentos.

Dia 28

Ama a liberdade, mas sofre, com freqüência, por causa de suas limitações. Pode ser também uma sonhadora e precisa dominar essa tendência para não ficar preguiçosa. Cuidado para não perder o interesse no exato momento em que atinge o sucesso. É inclinada a fazer dramas e se aborrecer à toa. Progride como professora, eletricista, inventora, advogada, vendedora, publicitária, especialista em moda e como executiva.

Dia 29

A prosperidade vive ao seu lado. Você nunca está à noite do jeito que levantou pela amanhã. Use essa carga emocional para ajudar outras pessoas a ajustarem as delas. É reservada com os amigos e prefere ter “conhecidos”. Muitas vezes, você se desliga do mundo, mergulhada em sonhos. É importante que se dedique a um trabalho definido, calmo e equilibrado. O sucesso pode estar na aviação, no rádio, no magistério, nas vendas ou no ramo dos alimentos.

Dia 30

Tem boa imaginação e possui qualidades mediúnicas, mas deve ter cuidado com as obsessões, e não passear pelo terreno do misticismo sem um guia muito competente. Pode ter sucesso como publicitária, professora, socióloga, escritora, artista, locutora, gerente ou em atividades ligadas à saúde, aos alimentos e à beleza. Qualquer campo que exige o uso de palavras será harmonioso para você que precisa se comunicar.

Dia 31

Trabalha duramente, é honesta, leal, determinada e econômica. Nunca esquece uma bondade nem uma ofensa. Gosta de viajar e de estar sempre acompanhada. É teimosa e não reconhece a diferença entre persistência e insistência. É crítica em suas colocações e não poupa ninguém quando não atendem às suas expectativas. Pode ter sucesso como farmacêutica ou química. Outros campos: contadora, escriturária, arquiteta, chefe de escritório, perita técnica, digitadora e projetista. Pode também ser empresária no ramo de artesanato.

