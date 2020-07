Anitta não esconde affair e mostra Lucas Omulek em seu quarto

Reprodução/Tais Lambertini Tais Lambertini





Após Mayra Cardi ter compartilhado conversas comprovando a traição com Tais Lambertini, internautas encontram o perfil da moça no site de acompanhantes de luxo, chamado Paradise Girl.

Com o pseudônimo de Vivian Pacheco, Tais Lambertini garante, na seção de Florianópolis e em sua pequena biografia, ser a melhor e a mais safadas entre as garotas de programa. “Disponível para te dar prazer e te fazer ir ao céu de tanto tesão. Meu sexo não é mecânico, beijo na boca e se estiver com a higiene em dia não ligo de fazer oral sem camisinha, e se tiver gostoso para ambos não ligo se passar do tempo.”

O site de acompanhantes de luxo ainda revela detalhes do serviço, que incluem oral sem preservativo e sexo anal, além de uma foto nua de Tais (na seção de fotos amadoras) e um vídeo sensual. O anúncio também informa que Tais atende mulheres e casais, além de realizar atendimento em despedidas de solteiro.