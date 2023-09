Anitta leva moda brasileira e se destaca no VMA

Reprodução/Instagram/MTV Anitta no VMA





O VMA ( MTV Video Music Awards ), é uma das maiores premiações musicais dos Estados Unidos que ocorre anualmente e enaltece os melhores clipes do ano. E a artista qe não pôde ficar de fora é Anitta, que acabou ganhando o prêmio de melhor vídeo clipe do ano de 2023, com “Funk Rave. Além disso, a cantora se destacou no evento trazendo a moda brasileira e seu gingado contagiante nos palcos.

No pink carpet, Anitta apareceu com um vestido da marca de luxo Schiaparelli, com mangas pretas e um top bege tomara que caia. Nas orelhas, usava brincos coloridos e grandes e nos cabelos uma faixa preta.

Logo depois de desfilar pela passarela, a cantora se apresentou no palco no VMA, cantando seus singles “Used to be”, “Funk Rave” e a nova música “Grip”. Para o show, Anitta encantou a todos com um look totalmente brasileiro, de uma criação da estilista Mayara Bozzato, composto por um body estampado e colorido, com parte da bandeira do Brasil. As bailarinas também usavam cores chamativas nos looks e arrasavam na coreografia dos hits da artista.

Além disso, o terceiro look que Anitta usou para receber o prêmio “Best Latin” foi um vestido nude com franjas, de Alexandre Wang.

















Fonte: Mulher