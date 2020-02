Anitta já dispensou paquera por mau cheiro: “Sentia um cheirinho”

Mesmo não sendo musa nem rainha de bateria, Anitta mostrou que está com tudo neste carnaval! A cantora lançou, nesta terça-feira (18), sua linha de desodorantes em parceria com a marca Rexona . O evento Rexona Não Te Abandona by Anitta aconteceu na Casa Fares, na Avenida Europa, em São Paulo.

Leia também: Veja tudo o que rolou no ano de 2019 de Anitta

arrow-options Reprodução/Instagram/@abusadasdaanitta_ Anitta em evento da Rexona





Leia também: Depois de mordida, Anitta nega affair com Lexa e ameaça jornal

Para a ocasião, Anitta apostou em um vestido cor de rosa todo brilhante, com os braços e as pernas de fora, em tarde de calorão na capital paulista. “Eu sentia um cheirinho nas pessoas e não queria ser indelicada. Por isso que eu quis fazer propaganda de desodorante”, falou em tom de brincadeira, mas deixando claro que higiene é muito importante para ela.

Leia também: Anitta vai estrear como atriz em “Amor de Mãe”

Anitta , inclusive, disse que já dispensou contatinhos por causa do mau cheiro . “Querida, com certeza. Não, se tá cheirando esquisito, compro um perfume, um desodorante, dou uma dica. Eu tenho TOC com esse negócio de cheiro. Vou na cara de pau mesmo e falo, ‘ih, tá vencendo, hein'”, revelou.