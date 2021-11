Anitta indica ex-namorados para amigas: “Pocah está com um”

Instagram Anitta, cantora e compositora

Anitta, de 28 anos, revelou na última terça-feira (23) que indica seus ex-namorados para amigas. À situação, a cantora ainda citou o noivo de Pocah, Ronan Souza. “Eu sou amiga de todos os ex. Ligo para as minhas amigas e indico. Falo ‘fica com esse que é mara’. Elas perguntam por que eu terminei, e eu digo ‘porque eu sou maluca, mas vai’. Às vezes eu cato o que combina, mas tem uma outra que me ligou perguntando se eu me importaria, e eu disse que ela tinha que casar. Fiz até um teste e mandei para ele ‘ih, tá gatinho’, e ele respondeu sério com só um like. Tenho várias amigas que namoram ex. A Pocah é casada com meu ex, e eles estavam lá em casa ontem. Se eu quisesse estar com o cara, não teria terminado”, contou ela, em entrevista ao PodCats.

Durante o papo com Virginia Fonseca e Camila Loures, a cantora também falou sobre como sua família lida com seus relacionamentos curtos. “Sempre que eu apresento alguém novo a gente faz um bolão. Não na frente do boy. Às vezes eles fazem porque são doidos. Quando termina, a gente vê quem ganhou. Eu tenho que parar com isso. Eu apaixono e desapaixono muito fácil. Vai me dando um ranço e qualquer coisinha eu já fico agoniada e quero desistir”, analisou.

Anitta também revelou detalhes sobre seu affair com um garçom gringo. “Tem que ser uma pessoa de vibe legal. Às vezes é uma pessoa famosa que fica tudo grilada, ainda mais lá fora, e é por isso que eu prefiro ficar com o garçom. Eu não me coloco como ‘sou artista, você que venha até a mim’. Isso que me dá o ranço. Lá fora, quando alguém muito mais famoso faz isso, já me dá o ranço. Quando a pessoa decidiu vir, já não quero mais. Esse espírito de superioridade me dá agonia. Não me coloco num patamar maior. Como pessoas, somos iguais. Quero que o cara me trate como uma pessoa normal, então não posso ficar exigindo que ele faça coisas extras para mim só porque sou famosa, porque sou Anitta. Se ele quiser, eu vou na casa da mãe e entro no carro velho. Não tô nem aí”, comentou.

Durante o papo, a intérprete de “Girl From Rio” também relembrou a amizade com Mariah Carey, um de seus ídolos de infância. “Estava numa loja comprando presente de aniversário para o Pedro Sampaio, um tênis, que na época a gente tava de ‘trelelezinho’. Na hora entrou a Mariah. Não conseguia me mexer. Falei que não ia falar nada porque ela estava no momento de lazer. Quando ela chegou perto de mim, falei ‘Mariah’, e ela ‘Anitta!’. Quase morri. É doido porque hoje em dia eu tenho o telefone dela, a gente se liga, faz chamada de vídeo. Eu fico sem acreditar. Às vezes eu fico em maus lençóis sobre coisas que eu deveria chamar e penso ‘pô, é a fulana’. Só que ela não se coloca assim, e ela é muito humilde. E pra mim, eu tô pentelhando. Eu gosto de ter senso”, pontuou ela.