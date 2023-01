Anitta homenageia astronauta em look futurista para ensaio

Reprodução/Instagram Anitta aposta em visual futurista para ensaio em Floripa

Anitta segue usando seus looks para prestar homenagens a mulheres, como fez com a personagem Tieta, de Jorge Amado, e Carmem Miranda. Desta vez, a cantora escolheu um modelito futurista para celebrar Valentina Tereshkova, a primeira cosmonauta e a primeira mulher a ter ido ao espaço, em 16 de junho de 1963, na nave Vostok 6. A artista mostrou o look no Instagram, avisando que era para o ensaio em Florianópolis.









Fonte: IG Mulher