Anitta fala como está lidando com peso que ganhou na quarentena

A ex-BBB Bianca Andrade já se relacionou com mulheres, namorou homens e defende a liberdade nos relacionamentos. “Não é que eu não ame. Eu amo, mas um relacionamento fechado não rola. Monogamia, pra mim, não funciona”, afirma a empresária em entrevista à revista Quem.

Reprodução/Instagram A empresária Bianca Andrade, conhecida também como Boca Rosa





A youtuber e empresária diz ser livre com amigos e com sua família e espera o mesmo em uma relação amorosa. “Amo minha liberdade, ser a Bianca 100% independente, sem nenhum tipo de posse ou ciúme. É impressionante ver como isso me rege. Com meus amigos e minha família, tudo é tão leve e livre que acho que meu relacionamento amoroso deve ser do mesmo jeito”.





Ela também garante respeitar a liberdade do outro, mas que, ainda assim, esse tipo de pensamento assusta. “Da mesma maneira, também não cobro, só que poucas pessoas conseguem amar uma mulher livre”, completa.

Bianca que se identifica como bissexual diz que algumas pessoas ainda olham torto em sua direção apenas por ela ser quem é. “Pra muita gente, isso é um pouco fora da curva, mas pra mim faz sentido”, comenta.

Mesmo falando abertamente sobre relacionamentos e sua vida, Bianca cita a super exposição que precisa encarar. “Não é fácil lidar com internet e tanta exposição, principalmente depois do BBB. O que me ajuda é o fato de trabalhar muito, com cronograma e sempre agenda cheia. Quando se tem boa fé, caráter e mangas arregaçadas, as coisas acontecem”, fala.