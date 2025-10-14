Anitta exibe paisagens deslumbrantes em viagem pela Ilha Socotra, no Iêmen

A cantora Anitta, de 32 anos, continua aproveitando dias de tranquilidade na paradisíaca Ilha Socotra, no Iêmen, e diariamente, tem compartilhados com os seguidores, nas redes sociais, cliques de como está sendoa viagem.

Nesta segunda-feira (13), a cantora encantou os fãs ao postar novas fotos cercada por paisagens litorâneas deslumbrantes, curtindo uma praia isolada com água de coco e sombra à beira-mar.

Nos Stories, ela também mostrou detalhes do local onde está hospedada, com uma piscina de borda infinita à beira da areia e uma trilha em meio a imensas árvores, revelando um cenário digno de paraíso natural. Confira cliques abaixo: