Anitta está no Brasil e anuncia vagas abertas para novos boys

Reprodução/Instagram Anitta se maquiando para ação publicitária enquanto conversa com seus seguidores

Anitta está de volta ao Brasil e já está conversando com seus seguidores pelas redes sociais. A Girl from Rio conta que seus amigos já estão atulizando sobre as músicas que estão fazendo sucesso no país. Entre as novidades que a cantora está interessada, ela diz que quer aproveitar porque está no Brasil são os homens. “Já vamos abrir aí vagas super limitadas porque a promoção não vai durar muito tempo”, fala a cantora.

Anitta, que já tem uma agenda de trabalho fora do Brasil, não falou a data que viaja novamente, mas deixou claro que sua caixa de mensagens está aberta para os interessados em se candidatar. Enquanto o maquiador brinca que a cantora só quer lançamentos, ela fala que não é só isso: “Eu quero lançar novos boys. Quero lançar novas pessoas no mercado, vou estar checando minha DM esses dias. Pouquíssimas vagas e por pouquíssimo tempo.”

Ela também partilha que a primeira coisa que ela comeu quando chegou ao aeroporto foi uma salada de fruta. “Que sabor!”, brincou Anitta ao dizer que mamão tem gosto de mamão e não de papel, assim como outras frutas como manga, maçã e bana. Ela também compartilhou um storie em que aparece comendo milho sozinha, pois alegou que o alimento fora do Brasil tem um gosto doce.