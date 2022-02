The Music Journal Brazil Anitta emplaca “Boys Don’t Cry” no TOP 40 das rádios dos EUA

O single Boys Don’t Cry da popstar Anitta entrou no TOP 40 das rádios norte-americanas nesta semana. As informações são do Mediabase e do site Hits Daily Double.

Agora, Boys Don’t Cry está na 39ª posição, com 373 reproduções na semana nas rádios pop dos EUA, o que corresponde à um crescimento de 230% em relação à semana anterior.

É o maior crescimento de uma faixa que se estabele entre as 50 músicas mais ouvidas nos EUA.

A música, que está disponível nas plataformas digitais pela Warner Records , já contabiliza mais de 14 milhões de views no YouTube.