Anitta e suposto affair postam vídeo com dancinha na web





A cantora Anitta deu o que falar nesta quarta-feira (1) ao surgir em vídeo dançando em vídeo com suposto affair, Griffin Johnson, na web.





A produção foi compartilhada no perfil do influenciador no TikTok. Os dois apareceram fazendo a coreografia da música Get Into It (Yuh), da Doja Cat.

Anitta e Griffin já foram vistos juntos outra vezes durante a estadia da cantora no Estados Unidos.