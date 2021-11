The Music Journal Brazil Anitta e Pedro Sampaio têm trecho vazado na web de nova parceria

A cantora Anitta gravou nesta segunda-feira (29) o seu novo clipe com o produtor Pedro Sampaio . O novo registro audiovisual foi gravado em Belém (PA) com muitos fãs acompanhando todo o processo de gravação no local.

Em razão disso, várias filmagens foram realizadas pelos fãs que acompanhavam os artistas no local e, dentre todo esse material, um trecho da faixa acabou sendo vazado na internet.

Confira: