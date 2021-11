Anitta detona Bolsonaro: “Devia cuidar do país e não da minha vida”

Instagram Anitta e Jair Bolsonaro

Anitta, de 28 anos, criticou Jair Bolsonaro [sem partido], de 66 anos, na noite da última segunda-feira (22). Em vídeos compartilhados no Instagram, a cantora rebateu comentários do chefe de Estado sobre suas lives educacionais de política. “É isso mesmo presidente, eu e mais da metade dos brasileiros não sabemos quais são os três poderes. Não sabemos, por exemplo, o dever do senhor, que ao invés de ficar preocupado com o que eu estou fazendo da minha vida, devia estar cuidando do país, não é mesmo? Olha o preço das coisas, olha os preços de tudo aqui no nosso país, essa economia que o senhor disse que ia salvar, essa salvação da economia”, afirmou ela, com tom de ironia.

Irritada com o deboche do político, ela ainda revidou. “Pois bem, muita gente no nosso país não sabe o que deve fazer um presidente. Deve ficar no Twitter? Deve ficar no Instagram? Deve ficar disseminando informações falsas? Não sei. Muita gente não sabe, acha que o dever do presidente é ficar no Twitter, talvez. E eu, com muito orgulho, como não tive esses ensinamentos na escola resolvi fazer essas lives. Será que já tem uma política para colocar essa disciplina no ensino público brasileiro? Porque no meu ensino público não tive aulas ou nada parecido que me ajudasse a entender sobre política”, continuou a artista.

“Então, sem vergonha alguma, eu resolvi realmente formar classes ao vivo para que toda a minha audiência pudesse aprender comigo e com a minha amiga [Gabriela Prioli], que sim entende muito de política… e muita gente aprendeu comigo presente. Fiz mais para galera do que o senhor, nesse quesito aí posso estar falando, e em outros também”, encerrou Anitta. A troca de farpas entre a cantora e Bolsonaro começou após o presidente ironizar as lives realizadas pela cantora no Instagram. Nas classes em questão, junto a Gabriela Prioli – que é advogada e comentarista política -, a cantora convida seus fãs a entenderem mais sobre o sistema político brasileiro e desmistificar os maquinários do governo.