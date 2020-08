Anitta critica fala de Bolsonaro a jornalista: “A maior prova de ignorância”

Quem pensou que a última separação de Maiara e Fernando foi definitiva pode estar enganado, isso porque a sertaneja marcou presença na live feita pelo ex-namorado no último domingo (23). Ela até tentou se esconder e ficar em um cantinho, mas é claro que a presença dela foi notada e não passou despercebida.

Além de comparecer na live, foi divulgado pelo colunista Léo Dias um vídeo em que Maiara aparece batendo um papo com uma pessoa ao lado do ônibus da produção de Fernando e Sorocaba. A cantora está sentada em frente a uma mesa cheia de garrafas de vinho e de água.





Já foram muitas idas e vindas do casal, mas a última separação aconteceu em julho deste ano, isso após Fernando curtir uma foto em que uma amiga do casal aparece de biquíni. Como de costume, a cantora apagou todas as fotos com Fernando das redes sociais e teria até deixado o hotel em que o casal estava na época por raiva. O sertanejo nega a história e diz que o término foi motivado pelas diversas brigas do casal. Será que tem mais uma volta?