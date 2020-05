Anitta consegue na Justiça proibir Léo Dias de usar seu nome

A cantora Jojo Todynho anunciou hoje em seu Instagram que sua mãe de criação faleceu, vítima da Covid-19 . Maria Helena tinha 60 anos e fazia hemodiálise, o que a enquadrava como paciente do grupo de risco.

A notícia foi dada pela própria Jojo em seus stories do Instagram. A cantora chorava muito ao fazer o anúncio aos seus seguidores. “Eu vou ficar sumida do Instagram. Acabei de perder um dos meus maiores amores. Me criou. Eu não consigo acreditar que minha mãe, Maria Helena, me deixou. Eu vou sumir, tá gente? Eu preciso sumir”, disse, entre lágrimas.

A vítima, que é considerada mãe de criação de Jojo Todynho , era vizinha da avó da cantora, Dona Rita.

Horas após a publicação dos stories, a cantora fez uma postagem em seu IGTV, também no Instagram, em que falava sobre a perda de Maria Helena.

“Deus tirou de mim uma das pessoas mais importantes, que foi essencial na minha vida, para ajudar minha avó, para eu me tornar quem eu sou hoje. Os valores, o respeito ao próximo… Uma das pessoas mais lindas que eu conheci na minha vida e que foi peça chave para que eu não me perdesse por esse mundo”, disse Jojo.

No mesmo vídeo, ela fala indiretamente sobre a repercussão da briga entre Léo Dias e a cantora Anitta , sua amiga. Jojo Toddynho afirmou que existem coisas mais sérias para se preocupar no momento.

“Vocês tão preocupados com fofoca. […] O mundo gira em torno de fama, mas fama não é tudo, beleza não é tudo, dinheiro não é tudo. Vai embora e ficar tudo aí”, afirmou. “Deus tá sacudindo a Terra para que as pessoas vejam e entendam o que tá acontecendo. Só que não, o dinheiro, a fama que todo mundo quer ter… Isso é um inferno, uma porcaria na vida das pessoas”, continuou Jojo Todynho .