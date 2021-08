Anitta apoia Vitão e faz convite para gravarem música juntos

Reprodução/Instagram Anitta e Vitão gravaram o clipe de “Complicado” juntos

Anitta demonstrou apoio a Vitão após o cantor receber várias críticas por conta da nova música que lançou . O artista, que confirmou o término com Luísa Sonza , soltou sua nova faixa de trabalho chamada “Takafaya”, criticada tanto por outros artistas quanto por parte do público.

Entre os comentários negativos que recebeu, um foi do cantor Batz Ninja dizendo que não conseguiu ouvir a música. Vitão respondeu o comentário dizendo que era fã do artista e estava decepcionado com ele. Um perfil de Instagram de fofoca compartilhou um print dessa conversa e foi nessa publicação que Anitta se posicionou.

“Eu adoro suas músicas, Vitão. Super esforçado e trabalhador. Se quiser fazer outra música juntos é só me chamar. Vamos espalhar amor, galera”, comentou Anitta. Os dois já tem uma parceria juntos, “Complicado”, lançada em 2019 e na época surgiram boatos de que os dois estariam vivendo um affair.