Anitta aparece em foto publicada por Justin Bieber e fãs enloquecem

Instagram/Reprodução Justin Bieber publicou foto em que Anitta aparece sem querer

O evento da inauguração do novo clube Delilah, do h.wood Group, no resort Wynn Las Vegas recebeu diversas celebridades como Justin Bieber, Kendall Jenner e a brasileira Anitta.

Justin Bieber aproveitou a ocasião para tirar várias fotos e compartilhá-las com o seu público no Instagram.

Por coinciência, em uma das fotos, Anitta aparece bem próxima ao cantor, coisa que, claro, os fãs notaram imediatamente e fizeram diversos comentários.

“Anittaaaaaaaaaaaaa”, escreveram vários, chocados. “A maior”, elogiou outro.