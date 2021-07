Anitta alcança os 55 milhões de seguidores, sendo a brasileira mais seguida

Nesses últimos dias a diva do pop funk chegou aos 55 milhões de seguidores no Instagram e ganhou o pódio de mulher brasileira mais seguida na rede social. Além disso, Anitta está listada como segunda mulher mais seguida da América Latina, ficando atrás somente da colombiana Shakira.

Apesar disso, a garota do rio ainda terá que ultrapassar dois homens para se tornar a pessoa brasileira mais seguida. Em seu caminho, temos Neymar com 155 milhões e Ronaldinho Gaúcho com 56 milhões. A carioca segue na cola de Ronaldinho, com uma diferença inferior a 2 milhões faltando pouco para o ultrapassar.

A cantora já se mostrou que está num caminho que só decola. Recentemente alcançou mais um posto notável e foi confirmada como nova conselheira de Administração do Nubank, além de já ser líder de Criatividade e Inovação em parceria da Ambev, na qual criou as famosas bebidas 150BPM e GT.