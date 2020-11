Animais: CPI aprova continuidade de trabalhos

Agência Brasil PDT de Ciro Gomes apoiará Boulos em São Paulo

O PDT decidiu apoiar a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno das eleições para a prefeitura de São Paulo (SP). O presidente municipal do partido, Antonio Neto , confirmou a informação ao Uol.

O anúncio oficial deve ser feito apenas na sexta-feira (20), no diretório estadual do PDT, em São Paulo. No primeiro turno, Antonio Neto ingegrou a chapa de Márcio França (PSB) como vice. França, porém, ainda não sinalizou nenhum apoio.

“A gente está aguardando a decisão do PSB e do próprio Márcio, queremos trazê-los. Mas nós decidimos: ou faremos juntos ou separados”, afirmou Neto.

O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou que o partido recebeu “as primeiras contribuições programáticas do PDT” e que

O PDT junta-se ao PT e ao PCdoB no apoio ao candidato do PSOL. Nesta manhã, Boulos participou de uma agenda com os ex-candidatos Jilmar Tatto e Orlando Silva para oficializar a aliança.

Na última terça (17), o partido anunciou também apoio à candidatura de Manuela D’Ávila (PCdoB) em Porto Alegre.

Em atualização, aguarde novas informações