Animado! Ex-marido de Marina Ruy Barbosa curte balada na Ucrânia; veja

Reprodução/Instagram Ex de Marina Ruy Barbosa curte festa





Empresário e piloto, Alexandre Negrão está fora do país, mais precisamente na Ucrânia e se pela manhã, ele aproveita para conhecer os pontos turísticos da capital Kiev, à noite, o ex-marido de Marina Ruy Barbosa prefere sair para as baladas com os amigos.

Em um vídeo, Xandinho aparece bem feliz e curtindo comida boa, bebida melhor ainda e a pista de dança de uma das casas noturnas mais movimentados da cidade, a Virgin Izakaya Bar.





Veja vídeo: