Angélica revela data para voltar à TV: “Fase escancarada”

Neste domingo (05), Analu Sampaio, de 13 anos, chamou atenção da web ao se apresentar no “The Voice Kids”, programa da Globo . Conhecida por marcar presença nos palcos de Raul Gil, no SBT , a pequena foi reconhecida pelos internautas e recebeu grande apoio dos mesmos.

Raul Gil





O assunto gerou tantas reações nas redes sociais que o nome de Raul Gil foi parar nos assuntos mais comentados do momento no Twitter. Alguns internautas perdidos, por sua vez, pensaram que o apresentador do SBT tinha morrido. Confira reações da web no Twitter .

Analú tem uma voz e eu lembro dela no Raul Gil kkk #TheVoiceKids — Gabi Cid amazonense ?? (@ComentaGabis) January 5, 2020

eu vi os assuntos mais comentado do tt eu vi “Raul Gil”

Falei pronto agora bateu as botas só pq ontem eu falei p tia q ele tava fazendo hora extra na terra kkkkkkk — JR 1914 – ⓟ (@JuuninhoJr13) January 5, 2020

E a menina do Raul Gil, gente eu to ficando velho #TheVoiceKids — Léo de Maria (@leo_mariae) January 5, 2020





Acompanho desde o Raul Gil, bem pequenina — lis ?? (@tudopassamo) January 5, 2020





Vi o nome do Raul Gil aqui e já achei que era o primeiro de 2020 — Rafael Silveira (@Silveira2011) January 5, 2020