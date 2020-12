Angélica, Marcos Pasquim e mais famosos lamentam a morte de Eduardo Galvão

Reprodução/Instagram Famosos lamentam a morte de Eduardo Galvão

O ator Eduardo Galvão morreu na madrugada desta terça-feira (8) vítima de Covid-19 . O artista estava internado há dias na UTI do hospital Unimed Rio, na zona oeste do Rio de Janeiro. Há uma semana ele foi entubado para tratar as complicações da doença causada pelo novo coronavírus. Nas redes sociais, diversos famosos lamentaram a morte dele.

Stepan Nercessian era muito próximo de Eduardo Galvão e disse estar muito abalado com a perda. “Não consigo dizer nada. Estou triste demais. Esse vírus infeliz levou um irmão, uma pessoa da paz e do amor. Deus o acompanhe”, declarou em entrevista à Quem. Na internet, outras celebridades que eram próximas do artista também manifestaram a tristeza que estão sentindo, como Marcos Pasquim, Helena Rinaldi, Claudia Mauro e Leo Russo. Angélica, com quem Galvão viveu um par romântico em “Caça Talentos”, também lamentou a morte do amigo.

Eduardo Galvão teve inúmeros papéis e atuou em diferentes emissoras ao longo de sua trajetória profissional. O primeiro trabalho do ator na televisão foi em “O Salvador da Pátria”, em 1989, e a última vez em que ele esteve no ar foi em “Bom Sucesso”, de 2019. O artista também participou de várias outras produções de sucesso, como “O Clone”, “Paraíso Tropical” e “Um Menino Maluquinho”. Veja a seguir as homenagens que ele recebeu:

