Angélica e Huck não vão a velório de Preta Gil e lamentam: ‘Te amo pra sempre’

Angélica e Luciano Huck prestaram homenagem a Preta Gil nas redes sociais após a morte da cantora, no domingo (20), em Nova York, por complicações de um câncer.

A mensagem foi publicada nesta sexta-feira (25), dia do velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Amiga próxima e madrinha de casamento do casal, Preta foi lembrada com carinho por sua generosidade e luz.

De férias no Japão, os dois não puderam comparecer ao velório. Em participação na TV, Huck lamentou a ausência e destacou a importância de Preta em suas vidas. Ambos ressaltaram a saudade e o amor que sentem pela artista.