Angélica bomba na web ao sensualizar com decote ousado

Reprodução Instagram Angélica, apresentadora da Globo

No último sábado (18), Angélica atualizou seu perfil no Instagram para aderir a uma tendência da internet: o desafio de postar uma foto em preto e branco. A intenção do challenge é ressaltar a beleza feminina de sua forma mais natural.

“Desafio aceito”, escreveu Angélica na legenda do Instagram . O registro bombou durante a madrugada, recebendo milhares de comentários de anônimos e famosos. Em menos de 15 horas, o clique já havia sido curtido por mais de 114 mil internautas. Outra foto da loira, igualmente em preto e branco, foi postada nos stories, com a hashtag “juntas somos fortes”.

“Gata absurda”, escreveu a atriz Suzana Pires, na foto publicada pela apresentadora. “Linda”, anotou Juliana Paes. “Nossa, que deusa”, elogiou Grazi Massafera. A esposa de Luciano Huck também recebeu o carinho e os elogios de Caio Castro, Sabrina Sato, Marcus Majella, entre outros famosos.

Mãe de três filhos com Luciano Huck – Joaquim, de 15 anos, Benício, de 12, e Eva, de 7 -, Angélica deve voltar ao ar na Globo em breve . Ela vai comandar o “Simples Assim”, novo programa que foi adiado por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2) .